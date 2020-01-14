Eskişehir'de FETÖ sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

Eskişehir'de FETÖ sanıkları yargılanıyor
6 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan tutuksuz 13 sanık ile avukatları katıldı.
Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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