Eskişehir'de FETÖ sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan tutuksuz 13 sanık ile avukatları katıldı.

Eskişehir 'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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