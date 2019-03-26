Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Eskişehir'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 4'ü tutuklu 8 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.

Eskişehir'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 4'ü tutuklu 8 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün il yapılanmasında oldukları sebebiyle yargılanan sanıklar suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Türkan A.'yı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, tutulu sanıklardan Hazal P., Oğuz O. ve Serdal N.'yi ise 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklardan Devlet B. ve Osman T.'yi 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırırken, 2 sanığın ise beraatine karar verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:07 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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