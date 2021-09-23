Eskişehir'de FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, askeri okuldan ihraç edilen A.Ş. ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ev kadını Z.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezinde belirlenen adreslerde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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