Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen ve FETÖ'nün "askeri mahrem imamlarından" olduğu iddia edilen M.A.D. ile Uşak'ta "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen F.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.