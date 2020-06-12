Eskişehir'de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 muvazzaf astsubayın Eskişehir'de olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı kararı bulunan 18 FETÖ şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir 'de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

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