Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:25 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı. İstanbul
ve Ankara
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında muvazzaf kara teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen teğmen E.G. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.
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