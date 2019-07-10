Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı, System.String[]
Eskişehir, İstanbul, Ankara, Güncel
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında muvazzaf kara teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen teğmen E.G. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu! Başsavcılık açıkladı: Deşifre olmayan FETÖ'cüler darbeye katılanlardan fazla 23 Haziran'da AK Parti İstanbul il binasında neler yaşandı? Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:29:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]