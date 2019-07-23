Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı
12 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:46 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı. İzmir
ve Kütahya
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan muvazzaf yüzbaşı S.G. ile uzman çavuş S.T'nin Eskişehir'de oldukları belirlendi.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.
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