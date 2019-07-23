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Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı

12 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan muvazzaf yüzbaşı S.G. ile uzman çavuş S.T'nin Eskişehir'de oldukları belirlendi.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.
Eskişehir, Kütahya, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:46 Kaynak: AA
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