Eskişehir'de fetö şüphelisi 11 eski polis adliyede (2)
1 saat önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAREskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilmiş 11 eski polis, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Eskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilmiş 11 eski polis, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerine teslim olan terörist: HDP'liler PKK'dan para aldı Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler... Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı