Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de fetö şüphelisi 11 eski polis adliyede (2)
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Eskişehir'de fetö şüphelisi 11 eski polis adliyede (2)

1 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAREskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilmiş 11 eski polis, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de fetö şüphelisi 11 eski polis adliyede (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Eskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilmiş 11 eski polis, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
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