Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında son bir haftada 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarının, FETÖ'nün sözde "asker, sivil ve memur" yapılanmasına yönelik soruşturmalar çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verdiği 11 kişiyi kent merkezindeki evlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan 11 şüpheliden bazılarının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:59 - Kaynak: AA
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