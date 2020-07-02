Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 18 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında son 10 günde 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 günlük süreçte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları çerçevesinde örgütün sivil yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 18 kişiyi tespit etti.
Bu kişilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.