Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
2 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:40 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul
ve Uşak
cumhuriyet başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, meslekten ihraç edilen piyade üsteğmen M.D. ile polis memuru Y.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildi.
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