Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

2 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul ve Uşak cumhuriyet başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, meslekten ihraç edilen piyade üsteğmen M.D. ile polis memuru Y.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:40 Kaynak: AA
Uşak, İstanbul, Eskişehir, Güncel
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