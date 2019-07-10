Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 teğmen yakalandı
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ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan biri meslekten ihraç edilmiş 2 teğmen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan biri meslekten ihraç edilmiş 2 teğmen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İstanbul
ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan muvazzaf teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen teğmen E.G.'nin Eskişehir
'de olduğunu belirledi. Savcılık talimatıyla saklandıkları evlerde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında soruşturma açılan şehirlere gönderileceği belirtildi.
- Eskişehir
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