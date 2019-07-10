Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 teğmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 teğmen yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan biri meslekten ihraç edilmiş 2 teğmen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 teğmen yakalandı, System.String[]
Eskişehir, Polis, Güncel
ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan biri meslekten ihraç edilmiş 2 teğmen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan muvazzaf teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen teğmen E.G.'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Savcılık talimatıyla saklandıkları evlerde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında soruşturma açılan şehirlere gönderileceği belirtildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beylikdüzü'nde sopalı, keserli, trafik kazası kavgası! Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:03:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 teğmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]