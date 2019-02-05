Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Asker Yakalandı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Asker Yakalandı

16 dakika önce

ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay yakalandı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Asker Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay yakalandı.

Bursa, Zonguldak ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:15 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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