Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Asker Yakalandı

ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay yakalandı.

ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay yakalandı.



Bursa, Zonguldak ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir

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