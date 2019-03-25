Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Kişi Yakalandı
16 dakika önce
ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana
ve Şanlıurfa
Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin soruşturmaların sürdüğü şehirlere gönderileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:17 Kaynak: DHA
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