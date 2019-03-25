Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Kişi Yakalandı

16 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin soruşturmaların sürdüğü şehirlere gönderileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:17 Kaynak: DHA

Terörle Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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