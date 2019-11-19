Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı
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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan muvazzaf astsubaylar F.Ö, H.G, M.E.A. ve S.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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