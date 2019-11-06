Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan biri muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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