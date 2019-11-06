Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan biri muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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