Eskişehir'de FETÖ şüphelisi emekli albay yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan emekli albay, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:54 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan emekli albay, Eskişehir
'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan emekli albay A.N.E'yi saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
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