Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı
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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen H.Y. ile S.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandıkları evlerde yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirtilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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