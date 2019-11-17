Eskişehir'de FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen H.Y. ile S.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandıkları evlerde yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirtilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.