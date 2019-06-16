Eskişehir'de FETÖ şüphelisi kadın yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli kadın, gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:41 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli kadın, gözaltına alındı.
Örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan A.Y. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Bilecik
Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen A.Y. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Bilecik'e gönderildiği öğrenildi.
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