Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Kadına Gözaltı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Kadına Gözaltı

29 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan, 'ByLock' kullanıcısı Sabina M., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Kadına Gözaltı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan, 'ByLock' kullanıcısı Sabina M., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan, 'ByLock' kullanıcısı Sabina M.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, Sabina M.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sabina M., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sabina M.'nin, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdürüldüğü Konya'ya gönderileceği belirtildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:37 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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