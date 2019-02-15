Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama emri verilen Bayram Ö, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ekipleri tarafından kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:34 Kaynak: AA

Düzce, Eskişehir, Güncel
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