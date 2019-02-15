Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Düzce
2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama emri verilen Bayram Ö, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ekipleri tarafından kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:34 Kaynak: AA
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