Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, özel sektör çalışanı Ahmet Y. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, kent merkezinde saklandığı evde, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:35 Kaynak: AA
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