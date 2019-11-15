Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen özel sektör çalışanı Ö.U., saklandığı evde yakalandı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen özel sektör çalışanı Ö.U., saklandığı evde yakalandı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli cep telefonu program 'ByLock' kullandığı tespit edilen özel sektör çalışanı Ö.U. hakkında gözaltı karar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla Ö.U.'nun saklandığı eve baskın yaptı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Ö.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek"
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:25:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]