Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

59 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay A.B. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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