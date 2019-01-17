Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı
59 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, Eskişehir
'de gözaltına alındı. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay A.B. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:49 Kaynak: AA
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