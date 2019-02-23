Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan okullarında görev yapan Şahin T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:16 Kaynak: AA
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