Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, kadın zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, kadın zanlı gözaltına alındı.



FETÖ'ye yönelik Konya'da yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında, S.M. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Eskişehir'de gidebileceği adresler tespit edilen kadın zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderilecek.

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