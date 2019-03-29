Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

49 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, kadın zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, kadın zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik Konya'da yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında, S.M. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir'de gidebileceği adresler tespit edilen kadın zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:22 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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