Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar kapsamında Belçika'dan Türkiye'ye giriş yapan zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar kapsamında Belçika'dan Türkiye'ye giriş yapan zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalarda Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan V.Ş'nin Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda olduğu belirlendi.

Belçika'dan Türkiye'ye geldiği tespit edilen şüpheli, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:18 Kaynak: AA

Türkiye, Belçika, Eskişehir, Güncel
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