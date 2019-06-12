Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

3 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli gözaltına alındı.
Daha önce açığa alınan Deniz Astsubay H.Ç. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki sorgusunun ardından soruşturmanın sürdüğü Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Kocaeli, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan taksicilere: Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:48:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]