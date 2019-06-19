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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

46 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Eskişehir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Eskişehir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Garı'nda görevli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski astsubay başçavuş Şahin G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:19 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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