Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:59 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Daha önce polis kolejinden ilişiği kesilen A.T.C. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Adana
Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Adana'ya gönderileceği öğrenildi.
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