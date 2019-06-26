Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Daha önce polis kolejinden ilişiği kesilen A.T.C. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Adana'ya gönderileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Adana, Eskişehir, Güncel
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