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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

26 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında emekli astsubay S.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Çanakkale, Eskişehir, Güncel
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