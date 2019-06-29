Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
26 dakika önce
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:29 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı. Çanakkale
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında emekli astsubay S.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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