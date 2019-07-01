Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında astsubay A.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresi tespit edilen şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:40 Kaynak: AA
Eskişehir, Konya, Güncel
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