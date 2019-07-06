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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

27 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Polis Akademisinden ilişiği kesilen H.İ.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:51 Kaynak: AA
Eskişehir, Ankara, Güncel
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