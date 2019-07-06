Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
27 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:51 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Polis
Akademisinden ilişiği kesilen H.İ.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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