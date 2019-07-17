Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:35 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir
'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan E.A'nın Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli E.A, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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