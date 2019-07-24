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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.T'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Şüpheli N.T, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kütahya'ya gönderileceği öğrenildi.
Eskişehir, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:54 Kaynak: AA
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