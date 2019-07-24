Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
2 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir
'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.T'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Şüpheli N.T, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kütahya'ya gönderileceği öğrenildi.
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