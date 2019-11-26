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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan K.K'nin Eskişehir'de saklandığını belirledi.

TÜBİTAK'ın ortak projeleri kapsamında 2013-2016 yıllarında yazılım alanında görev yaptığı öğrenilen K.K, kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderilecek.

Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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