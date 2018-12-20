Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisine Gözaltı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisine Gözaltı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Candan S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisine Gözaltı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Candan S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 'terör örgütü üyesi' olmakla suçlanan Candan S.'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan Candan S., sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:53 Kaynak: DHA

Polis, Eskişehir, Güncel
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