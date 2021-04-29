7 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

7 FETÖ üyesi yakalandı
29.04.2021 10:53
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara, İstanbul ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edinen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
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