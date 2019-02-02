Eskişehir'de Fetö Zanlısı Eski Binbaşı Yakalandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, Eskişehir
'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen binbaşı İbrahim Ö. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. TSK
mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:40 Kaynak: AA
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