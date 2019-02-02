Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Zanlısı Eski Binbaşı Yakalandı

Eskişehir'de Fetö Zanlısı Eski Binbaşı Yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de Fetö Zanlısı Eski Binbaşı Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen binbaşı İbrahim Ö. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TSK mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:40 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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