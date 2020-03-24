Eskişehir'de fidan satışlarına ara verildi - Son Dakika

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman fidanlığında perakende fidan satışlarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, personel yetersizliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle, sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara direk fidan satışı yapılmayacağı, toptan satışlara ve ağaçlandırma sahalarına fidan sevkiyatına ise devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz fidan dikim mevsiminde böyle bir karar almak zorunda kalmamız nedeniyle Eskişehir halkından özür diliyor, vatandaşlarımızın fidanlarını sonbaharda dikmelerini tavsiye ediyoruz." denildi.