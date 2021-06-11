Eskişehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

Eskişehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Dolu taneleri Seyitgazi'nin Çukurca mahallesinde birçok yeri beyaza bürüdü

Yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünleri zarar gördü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde öğleden önce başlayan ve yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Etkili olan doğu yağışı şiddetini Çukurca mahallesinde gösterdi. Öğleden önce saat 11.30 civarında yağmaya başlayan dolu yaklaşık 1 saat devam etti. Fındık büyüklüğünde olan dolu taneleri ilçenin birçok yerini beyaza büründü.

Uzun süre devam eden yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünlerinin zarar gördüğü belirtildi.