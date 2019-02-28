Eskişehir'de Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Eskişehir'de cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan hakkında 26 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen R.Ü'nün (41), TEKSAN Sanayi Sitesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, R.Ü'yü bir iş yerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyette ifadesi alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:45 Kaynak: AA
Gelin-Kaynana, Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı
Kadıköy'de Konteynerden Bacakları Çıkan Adamın Gövdesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Bulundu
İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi
Kaşıkçı Cinayetinde İsmin Geçiyor Dediler' Binlerce Türk Lirasını Götürdüler