Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Eskişehir'de Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan hakkında 26 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen R.Ü'nün (41), TEKSAN Sanayi Sitesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, R.Ü'yü bir iş yerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyette ifadesi alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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