Eskişehir'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

17.03.2022 15:44
Eskişehir'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, dolandırıcılık suçundan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de, dolandırıcılık suçundan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 dosyadan aranma kararı olan M.A'yı kent merkezinde gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası da bulunan M.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Dolandırıcılık, Eskişehir, Tepebaşı, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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