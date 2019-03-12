Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüleri Yakalandı

Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüleri Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüleri Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 4 yıldır aranan Cüneyt U. ve Halil S'nin kent merkezinde saklandıklarını belirledi.

Ekipler, söz konusu 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonda saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Haklarında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 1 ay 15 gün ve 3 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de TOKİ Konutlarına Yoğun İlgi Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin

A Milli Takımın Rakibi Moldova'nın Aday Kadrosu Belli Oldu THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:03:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüleri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]