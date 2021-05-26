FETÖ'den hükümlü firari eski polis memuru yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekİpleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Selma S.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Eski polis memuru olduğu öğrenilen hükümlü polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü Selma S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR