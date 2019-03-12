Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 4 yıldır aranan Halil S'nin kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.
Ekipler bu eve düzenledikleri operasyonda Halil S'yi gözaltına aldı.
Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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