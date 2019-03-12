Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı

Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 4 yıldır aranan Halil S'nin kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler bu eve düzenledikleri operasyonda Halil S'yi gözaltına aldı.

Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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