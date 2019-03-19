Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı

Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı

18 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Hasan Y'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Hasan Y'yi gözaltına aldı.

Hükümlü Hasan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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