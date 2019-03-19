Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı

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Yeni Zelanda Katliamcısı ile Rahip Brunson'ın Bağlantısının Olduğu İddia Edildi

Mehmet Özhaseki, Kendi Videosuna Neden Erişim Engeli Getirdiğini Anlattı

Hollanda Saldırganının Eski Kız Arkadaşı Konuştu: O Bir Terörist Değil, Psikopat