Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:08 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Abdullah T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Abdullah T, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Emek Mahallesi
'nde saklandığı evde gözaltına alındı.
Örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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