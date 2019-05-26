Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

3 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Abdullah T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Abdullah T, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Emek Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.
Örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:08 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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