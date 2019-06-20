Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Cemal Ç'yi, Kumlubel Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:41 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor Sahte EFT mesajıyla otomobilini kaptırdı! Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]