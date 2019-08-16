Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:47 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Kütahya
Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Sema B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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