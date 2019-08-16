Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Sema B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:47 Kaynak: AA
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